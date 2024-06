Euro 2024 - Équipe de France : Mbappé titulaire contre les Pays-Bas ?

Pierrick Levallet

Si l'équipe de France s'est imposée ce lundi soir contre l'Autriche pour son entrée en lice dans cet Euro 2024 (0-1), les supporters français retiennent leur souffle concernant Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus souffre d'un nez cassé et pourrait manquer le match contre les Pays-Bas ce vendredi. Mais le natif de Bondy a pu faire son retour à l'entraînement ce mercredi, ce qui donne un peu d'espoir à Didier Deschamps.

Malgré une entrée en lice réussie dans cet Euro 2024 après une victoire contre l'Autriche ce lundi soir (0-1), les supporters de l'équipe de France retiennent leur souffle concernant Kylian Mbappé. Lors d'un duel aérien avec Kevin Danso, le nouveau joueur du Real Madrid s'est heurté à l'épaule du défenseur du RC Lens. Résultat, le capitaine des Bleus s'est retrouvé le nez en sang et la cloison nasale déviée.

Euro 2024 : Kylian Mbappé fait déjà son retour ! https://t.co/4xJ9s3tQRq pic.twitter.com/H74fWBT3L6 — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

Mbappé fait déjà son retour à l'entraînement !

Naturellement, Kylian Mbappé est incertain pour le deuxième match de la compétition contre les Pays-Bas ce vendredi. Mais les nouvelles se veulent plutôt rassurantes pour la star de 25 ans. Ce mercredi, le natif de Bondy a déjà fait son retour à l'entraînement comme RMC Sport a pu le rapporter. Kylian Mbappé s'est entraîné à l'écart du groupe et est apparu souriant, relaxé, sans masque. L'ancien joueur du PSG a même pu rejoindre ses coéquipiers en fin de séance pour les habituels tirs au but.

Didier Deschamps va devoir trancher pour les Pays-Bas