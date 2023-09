Equipe de France : Zidane est interpellé en Algérie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dernier France/Algérie avait tourné au fiasco. La rencontre organisée au Stade de France en octobre 2001 n'avait pu aller à son terme puisque des supporters algériens avaient envahi le terrain avant le coup de sifflet final. Sur RMC, certains veulent tourner la page et organiser un nouveau match amical, avec pourquoi pas, Zinédine Zidane sur le banc de l'équipe de France.

Historiquement, la France et Algérie sont liées. Sportivement aussi. Le sélectionneur des Fennecs , Djamel Belmadi, est né en France, tout comme plusieurs de ses joueurs, qui ont privilégié leur pays d'origine. Sur le papier, tout est réuni pour organiser un match amical entre les deux formations et une belle soirée. Mais une certaine crainte envahit, à chaque fois, les autorités lorsqu'il est question de l'organisation de cette rencontre. Et pour cause, en 2001, lors du dernier affrontement entre la France et l'Algérie, des incidents avaient eu lieu au Stade de France. A quelques minutes du coup de sifflet final, des supporters algériens avaient envahi le terrain, poussant l'arbitre à mettre fin prématurément au match. Depuis, les deux sélections ne se sont jamais croisées.

Un France/Algérie bientôt organisé ?

Mais très prochainement, un nouveau match pourrait être organisé. C'est la volonté de Gilbert Brisbois et de toute l'équipe de l' After Foot. « J'aimerais que dans l'After, on lance l'idée d'organiser dans les prochains mois un match Algérie-France, qui aurait des répercussions sportives et diplomatiques, de rapprochement entre les deux nations » a confié le journaliste en direct d'Alger ce dimanche soir.

Un retour aux sources pour Zidane ?