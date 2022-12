Équipe de France : Zidane, Deschamps… Une bombe est lâchée sur le feuilleton

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France fait déjà couler beaucoup d’encre et que Zinedine Zidane était annoncé comme étant la grand favori pour venir lui succéder après la Coupe du Monde, Daniel Riolo fait de nouvelles révélations troublantes sur ce feuilleton.

L’équipe de France ayant validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe du Monde, faut-il s’attendre à voir Didier Deschamps rester en place après la compétition comme l’a récemment suggérer Noël Le Graêt, le patron de la FFF ? : « Je déciderai si j’ai la main. Je serai là pour la demi et après, on verra. Chaque chose en son temps. C’est très bien d’atteindre les objectifs fixés par son président. Je veux savourer ce qu’on vient de faite, d’être quatre ans après dans le dernier carré, je ne pense pas à autre chose », confiait Deschamps samedi soir. Et Zinedine Zidane, attendu pour prendre relais à la tête des Bleus après le Mondial, devrait donc finalement patienter.

Équipe de France : Menacé par Zidane, Deschamps a enfin pris sa décision pour son avenir https://t.co/yFoZMcCvUl pic.twitter.com/uklgyHp4fe — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

« Deschamps ne lâchera jamais le poste à Zidane »

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a fait de troublantes révélations sur l’état d’esprit de Didier Deschamps par rapport à Zinedine Zidane en équipe de France : « Il faudrait que ce soit Zidane, il a attendu il a tout refusé pour ça, avec le risque que Deschamps veuille continuer. Et si on demande à Deschamps, il s’accrochera au poste. Surtout, il ne lâchera jamais le poste à Zidane, c’est clair et net », confie Riolo.

« Il sait que Zidane est plus aimé que lui »