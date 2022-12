Équipe de France : Kylian Mbappé aura un duel explosif contre le Maroc

Très proche d’Achraf Hakimi toute l’année au sein du PSG, Kylian Mbappé va donc avoir l’occasion de croiser le fer avec son ami mercredi prochain en demi-finale de la Coupe du Monde 2022, au Qatar. Un France-Maroc qui s’annonce déjà électrique, et notamment pour Mbappé qui devra prendre le pas sur Hakimi.

Depuis que le PSG a déboursé plus de 60M€ à l’été 2021 pour attirer Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan, Kylian Mbappé a donc noué une nouvelle amitié dans le vestiaire. L’attaquant français, qui s’est progressivement éloigné de Neymar ces derniers mois, a donc trouvé son nouvel acolyte avec le latéral droit marocain, mais il sera bientôt son adversaire.

En effet, l’équipe de France et le Maroc s’affronteront mercredi soir (20h) en demi-finale de la Coupe du Monde 2022, et le duel Mbappé-Hakimi sera donc au cœur de l’attraction pour ce choc. Les deux joueurs, si proches au PSG, devront cette fois-ci s’opposer pour une place en finale du Mondial.

See you soon my Friend ❤️🤝🏽 @KMbappe