Equipe de France : Zidane, critiques… Payet monte au créneau pour Deschamps

Suite à la Coupe du monde se pose la question du cas Didier Deschamps. L’avenir du sélectionneur de l’équipe de France fait débat d’autant que Zinedine Zidane est intéressé par le poste. Alors qu’on attend le choix de Deschamps, ce dernier peut compter sur le soutien de Dimitri Payet, qui souhaite le voir rester à la tête des Bleus.

Didier Deschamps ou Zinedine Zidane ? Qui sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France ? Alors que le débat fait rage à ce sujet, chacun a son mot. Et voilà que ce mercredi, pour La Provence , Dimitri Payet s’est positionné en faveur de Deschamps. Le numéro 10 de l’OM a ainsi rendu un vibrant hommage au sélectionneur des Bleus.

« On a le meilleur sélectionneur au monde »

« La « chatte », ça se provoque. Et tu perds en finale, donc c’est qu’il n’en a pas tant que ça. C’est surtout quelqu’un qui travaille énormément. Il se fait tirer dessus à chaque liste, tout le monde se demande pourquoi il n’a pas pris untel ou untel, mais à la fin, généralement, on lui dit merci de nous faire vibrer. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas celle de connaitre le football, de savoir faire un groupe, de savoir comment l’amener à gagner et à haïr la défaite, comment impliquer tout le monde entre un Kylian (Mbappé) qui a tout joué et un « Willow » (Saliba) qui n’a pas disputé une minute. Tout le monde est concerné. On peut dire ce qu’on veut, mais on a le meilleur sélectionneur au monde, le meilleur faiseur de groupes qui existe parmi les sélectionneurs », a alors lâché Dimitri Payet à propos de Didier Deschamps.

« On sait ce qu’on perdra, pas ce qu’on va gagner »