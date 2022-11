Équipe de France : Voilà pourquoi Benzema n’est pas remplacé au Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

C’est désormais officiel, Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde en raison de pépins physiques, et le buteur de l’équipe de France a quitté le Qatar dimanche. Didier Deschamps a finalement décidé de ne pas le remplacer numériquement dans l’effectif des Bleus, et il s’en explique.

La nouvelle a fait l’effet d’un coup de tonnerre samedi soir lorsque Karim Benzema a quitté prématurément la séance d’entraînement de l’équipe de France, et elle a été officialisée très rapidement via un communiqué : le buteur du Real Madrid est obligé de déclarer forfait pour la Coupe du Monde en raison d’une blessure, comme ce fut déjà le cas ces dernières semaines avec N’Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku.

Diaby, Terrier, Fékir… Les options évoquées pour le remplacer

Très vite, la question a donc été posée un peu partout : qui pour remplacer Karim Benzema dans le secteur offensif de l’équipe de France ? Plusieurs options étaient plausibles : Wissam Ben Yedder (AS Monaco) ou encore Martin Terrier (Rennes) dans l’optique d’un remplacement poste pour poste, ou bien Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) et Nabil Fékir (Bétis Séville) dans un registre plus technique. Finalement, Didier Deschamps a tranché… pour aucune de ces possibilités.

Deschamps a décidé de faire confiance aux joueurs déjà présents