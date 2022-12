Équipe de France : Une surprise de Deschamps pour la Pologne ? La réponse

Thomas Bourseau

Comme ce fut le cas lors de la Coupe du monde 2018, Didier Deschamps compte bien aligner un onze de départ qui l’a séduit en phase de poules et plus particulièrement face au Danemark pour le 1/8ème de finale du Mondial face à la Pologne.

Il y avait peu de doutes, certes, mais il semblerait que ces dernières heures, la tendance ait été confirmée. Lors de la séance d’entraînement de ce vendredi, les journalistes ont été autorisés à y prendre part. Pas de mise en place tactique, de simples jeux avec ballon ont eu lieu. Mais autour du camp de base de l’Équipe de France, on sait déjà à quoi ressemblera le onze de départ de Didier Deschamps pour le 1/8ème de finale de la Coupe du monde du Qatar face à la Pologne dimanche après-midi.

Deschamps sans surprise pour la Pologne…

D’après les informations récoltées par Bertrand Latour, envoyé spécial de L’Équipe à Doha, le onze de départ mis en place par Didier Deschamps face au Danemark samedi dernier aurait de fortes chances d’être reconduit pour ce 1/8ème de finale dimanche face à la Pologne. Joint en duplex lors de l’émission L’Équipe du soir, le journaliste a confirmé la tendance.

…le même onze de départ que face au Danemark

De ce fait, malgré ses difficultés face à la Tunisie, Raphaël Varane devrait bel et bien être titularisé par le sélectionneur pour la Pologne aux côtés de Theo Hernandez, Jules Koundé et Dayot Upamecano, son partenaire en défense centrale. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni restera en pointe basse et sera épaulé par Adrien Rabiot et Antoine Griezmann. Et pour ce qui est du front de l’attaque, Olivier Giroud retrouvera la pointe, entouré de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. Capitaine de l’Équipe de France, Hugo Lloris gardera les buts des Bleus.