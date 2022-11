Equipe de France : Un joueur de l'OM envoie un gros message à Mbappé

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse ce jeudi, Mattéo Guendouzi s'est notamment prononcé sur l'importance de Kylian Mbappé pour l'équipe de France. Et le milieu de terrain de l'OM met de côté la rivalité avec le PSG pour s'enflammer pour l'ancien Monégasque, auteur d'un excellent match lors de la victoire contre l'Australie (4-1).

Avec le forfait de dernière minute de Karim Benzema, Kylian Mbappé a un rôle encore plus important pour l'équipe de France. Et contre l'Australie, l'attaquant du PSG a d'ailleurs tenu son rang, délivrant une passe décisive et inscrivant un but lors de la large victoire des Bleus (4-1). Par conséquent, Mattéo Guendouzi ne tarit pas d'éloges pour Kylian Mbappé.

L'info du jour pic.twitter.com/qAuxrg4Nk9 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Guendouzi s'enflamme pour Mbappé

« Kylian, c'est Kylian. Un jeune homme comme tout le monde. C'est un cadre de l'équipe. Il est exceptionnel, tout le monde le sait. Il est très naturel. Il prend beaucoup de responsabilités sur le terrain. En dehors, il est très simple, qui parle beaucoup avec tout le monde », assure le milieu de terrain de l'OM en conférence de presse avant de se projeter sur la suite de la Coupe du monde.

«Aucun match à négliger»