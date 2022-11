Equipe de France : Un improbable avenir annoncé pour Griezmann

Thibault Morlain

Révélé en tant qu’ailier à la Real Sociedad, Antoine Griezmann s’est ensuite recentré sur le terrain. Mais alors que les années passent, le joueur de l’Atlético de Madrid et de l’équipe de France se montre de plus en plus utile de plus en plus bas sur le terrain. De quoi donner à Matteo Guendouzi une étonnante idée pour l’avenir de Griezmann.

Face à l’Australie, pour le premier match de l’équipe de France à la Coupe du monde, Antoine Griezmann a bénéficié d’une grande liberté sur le terrain. D’abord meneur de jeu sur les phases offensives, le Français s’est mué en milieu relayeur à certains moments. Jamais avare d’efforts, Griezmann n’hésite ainsi pas à descendre sur le terrain.

« C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes »

En conférence de presse, Matteo Guendouzi s’est confié sur cette polyvalence d’Antoine Griezmann. Le milieu de terrain de l’OM et de l’équipe de France a alors expliqué : « C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, de par sa qualité et son volume ».

« Il pourra jouer 6 plus tard »