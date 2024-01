Équipe de France : Un ancien du PSG veut rejoindre Mbappé aux Jeux Olympiques !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s’est assis sur le toit du monde avec l’équipe de France en Russie et aimerait désormais décrocher l’or olympique avec les Bleus. Ancien coéquipier de Mbappé au PSG, Tanguy Kouassi ne connaît pas une saison pleine à Séville et aimerait partit en prêt afin de pouvoir être appelé par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques.

Après la Coupe du monde décrochée et en attendant éventuellement un sacre à l’Euro en Allemagne en juin et juillet prochain, Kylian Mbappé pourrait réaliser son rêve olympique avec la délégation tricolore. Et ces dernières semaines, le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne s’en est pas caché.

Mbappé : «Bien sûr que j’ai toujours voulu jouer les Jeux Olympiques»

Lors de son passage en conférence de presse en novembre dernier pour le dernier rassemblement de l’équipe de France de l’année civile 2023, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux questions des journalistes sur son avenir au PSG. Et notamment une éventuelle participation de sa part aux Jeux Olympiques de Paris après son absence à Tokyo.



« Bien sûr que j’ai toujours voulu jouer les Jeux Olympiques. Mais ce n’est pas moi qui décide, c’est mon employeur. Ce sera un plaisir de les jouer, mais le dernier revient à mon employeur. Si mon employeur ne veut pas que je les fasse, je ne les ferai pas et ce ne sera pas un problème. Mais j’aimerais les jouer bien sûr (…). Je pense que les gens ont envie que je les fasse aussi. Je pense que tout va rentrer dans l’ordre, après, on n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise ».

Mercato - PSG : Réunion au sommet à Paris pour ce transfert à 115M€ https://t.co/QhRxzgbuWc pic.twitter.com/PKAk0sx9hg — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Un prêt hivernal de Tanguy Kouassi, objectif JO à Paris ?