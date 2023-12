Équipe de France : Trois stars de Deschamps disent adieu à l’Euro !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Surprise par la Suisse dès les huitièmes de finale lors de la dernière édition de l’Euro en 2021, l’équipe de France aura à cœur de faire mieux en Allemagne l’été prochain. Et sauf surprise de dernière minute ou blessure, il semble que le groupe de Didier Deschamps soit déjà connu, avec des absents de marque.

Prolongé après la finale de la Coupe du monde, perdue contre l’Argentine, Didier Deschamps a à cœur de remporter le dernier trophée qui lui manque comme sélectionneur. Dans quelques mois, l’équipe de France débarquera en Allemagne pour l’Euro avec l’étiquette de favorite, aux côtés de l’Angleterre et du Portugal. Vingt-trois joueurs seront retenus pour l’occasion, et il semble que Didier Deschamps ait déjà une idée précise des hommes qui l’accompagneront.

« Si tout le monde est disponible, je ne me vois pas prendre quelqu’un que je n’ai pas pris cette année »

Le sélectionneur des Bleus a en effet donné quelques indices concernant sa liste pour l’Euro 2024, et ce malgré le prochain rassemblement qui aura lieu en mars. « Je sais que la photo d’aujourd’hui peut ne pas ressembler à celle du mois de mai… Si tout le monde est à disposition, vous savez que certains y seront. Plus un noyau dur est présent à chaque stage, mieux c’est », confiait-il en novembre dernier avant d’affronter Gibraltar. Quelques jours plus tard, après le dernier match de l’année en Grèce, Didier Deschamps se montrait plus précis encore en conférence de presse : « Les joueurs que j’ai pris depuis mars seront là. Si tout le monde est disponible, je ne me vois pas prendre quelqu’un que je n’ai pas pris cette année. Il y a de la concurrence, des options différentes et on a un peu plus de réponses sur un grand nombre de joueurs. »

C’est déjà mort pour Kanté, Pogba et Kimpembe