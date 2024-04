Équipe de France : Thierry Henry prépare des «surprises» !

Thomas Bourseau

Cet été, Paris va accueillir les Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août. Thierry Henry tentera d’emmener l’équipe de football masculine à l’or olympique en bâtissant le meilleur groupe possible. Et Alexandre Lacazette pourrait être l’une des nombreuses surprises concoctées par le tandem Thierry Henry - Gaël Clichy.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et se dérouleront du 26 juillet au 11 août prochain. L’équipe de France masculine de football sera dirigée par le sélectionneur des Espoirs qui n’est autre que Thierry Henry.

Thierry Henry rêve de Mbappé, Griezmann et Giroud pour les JO

Pour Tout le Sport en mars dernier, Thierry Henry avouait rêver d’une attaque composée de Kylian Mbappé, d’Olivier Giroud et d’Antoine Griezmann pour les Jeux Olympiques. « Oui, mais après je me réveille (rires). Au réveil, il y a la réalité qui revient, tu as reçu le mail du Real, (…) ça veut dire que tu es déjà en difficulté avec Mendy, Camavinga et Tchouaméni et peu importe qui. (…) Pour l’instant, il n’y a personne ».

«Lacazette ? Les joueurs sélectionnés, certains d’entre eux pourraient être surpris»