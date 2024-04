Ça sent mauvais pour Mbappé, une star de l’OL appelée à la rescousse ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Thierry Henry pourrait devoir se passer des services de Kylian Mbappé, dont l’arrivée au Real Madrid risque de mettre fin à son rêve olympique, Alexandre Lacazette serait quant à lui dans le viseur du sélectionneur des U23 en vue de l’événement cet été. Une convocation qui ne laisserait pas indifférent l’attaquant de l’OL.

Dimanche, Alexandre Lacazette a encore contribué à la victoire de l’OL contre Brest (4-3) avec un but à son actif, sa 15e réalisation de la saison. L’attaquant de 32 ans est l’un des grands artisans de la remontée lyonnaise au classement et apparaît comme un élément incontournable de l’équipe de Pierre Sage. « Ce qui est intéressant avec Alex Lacazette, c'est que vu que c'est le joueur le plus haut sur le terrain, c'est celui que tous les partenaires voient et c'est lui qui donne le ton. Et notamment le ton mental de l'équipe , saluait l’entraîneur de l’OL après le succès obtenu dimanche. Quand ça a été dur, il a été là. Quand il a fallu défendre ce qu'on avait construit, il a été là aussi. Et quand il a fallu aller chercher la victoire en se sacrifiant, encore une fois il a été là. Il est vraiment exceptionnel, c'est un superbe garçon, superbe joueur, magnifique capitaine. Je lui souhaite de vivre une magnifique fin de saison. Il mérite d'être récompensé ». Le début autour de sa présence en équipe de France est alors relancé.

Lacazette aux JO ?

Et en cette année olympique, plusieurs options s’offrent à Alexandre Lacazette pour un retour en Bleu. La première, celle d’une convocation pour l’Euro par Didier Deschamps, paraît très compliquée à ce jour alors que la star de l’OL n’a plus été appelée depuis novembre 2017. En revanche, Alexandre Lacazette pourrait apparaître comme un candidat sérieux pour faire partie de la liste de Thierry Henry pour les JO de Paris 2024. L’idée trotterait en tout cas dans la tête du sélectionneur selon Prime Vidéo , alors que ce dernier peut retenir trois joueurs de plus de 23 ans afin de participer au tournoi olympique. RMC annonce ce lundi que l’attaquant lyonnais serait flatté à l’idée de disputer le tournoi olympique, sans pour autant en faire une obsession. Un moyen peut-être d’oublier Kylian Mbappé, qui rêve de l’événement mais dont l’arrivée probable au Real Madrid pourrait l’empêcher de prendre part à la compétition, alors que la formation merengue a prévenu la FFF qu’elle ne libérerait pas ses joueurs.

« S'il arrive à gagner quelque chose avec son club et à être valorisé dans une équipe nationale, je pense que ce serait mérité »