Foot - Equipe de France

Equipe de France : Theo Hernandez lance un message fort à Deschamps !

Publié le 10 octobre 2020 à 8h32 par La rédaction mis à jour le 10 octobre 2020 à 8h35

Très performant avec le Milan AC, Theo Hernandez n’a toujours pas été appelé en équipe de France par Didier Deschamps.