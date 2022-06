Foot - Équipe de France

Équipe de France : Thauvin interpelle Deschamps avant la Coupe du Monde au Qatar

Publié le 24 juin 2022 à 21h15 par Amadou Diawara mis à jour le 24 juin 2022 à 21h21

Champion du monde en 2018 avec les Bleus, Florian Thauvin n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps depuis juin 2019. Malgré tout, l'attaquant des Tigres de Monterrey croit en ses chances de disputer la Coupe du Monde au Qatar avec l'équipe de France. Dans cette optique, Florian Thauvin a lancé un appel du pied à Didier Deschamps ce vendredi.

Lors de l'été 2018, Florian Thauvin a remporté la Coupe du Monde en Russie avec l'équipe de France. Toutefois, il pourrait manquer le prochain mondial. En effet, Florian Thauvin - qui évolue aujourd'hui aux Tigres de Monterrey - n'a pas été convoqué par Didier Deschamps depuis le carton des Bleus face à Andorre (4-0) le 11 juin 2019. Malgré tout, Florian Thauvin ne perd pas espoir. En effet, l'attaquant de 29 ans a fait savoir qu'il n'avait pas forcément tiré un trait sur l'équipe de France.

«Le coach sait ce que je suis capable d'apporter au groupe»