Équipe de France : Pogba fait son mea culpa après la déroute contre la Suisse

Publié le 17 juin 2022 à 23h45 par Hugo Ferreira

Si elle était plus que favorite face à la Suisse, l'équipe de France ont finalement été éliminés par la Nati en huitième de finale de l'Euro, et ce, alors qu’elle menait 3-1 à quinze minutes du terme. Une énorme contre-performance de la part des hommes de Didier Deschamps, sur laquelle Paul Pogba est revenue. Son but, sa perte de balle ou encore l’état d’esprit de l’équipe, La Pioche évoque cette désillusion dans son documentaire, le Pogmentary.

L’équipe de France a subi une terrible déroute lors de l’Euro 2020. Champions du monde en titre, les hommes de Didier Deschamps faisaient partie des grands favoris à la victoire finale. Opposés à la Suisse lors des huitièmes de finale, les Bleus n’ont finalement pas réussi à l’emporter, et leur aventure s’est terminée prématurément. Un match sur lequel Paul Pogba a tenu à revenir.

«Je n'avais pas lu le jeu... j'étais très énervé»