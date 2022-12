Équipe de France : Un joueur de Deschamps en plein calvaire au Qatar ?

Hugo Chirossel

Non utilisé par Didier Deschamps depuis la première rencontre de l’équipe de France face à l’Australie (4-1), le cas de Benjamin Pavard interroge. Ce dernier a notamment vu Axel Disasi lui passer devant dans la hiérarchie. Le défenseur aurait mal vécu les critiques dont il a fait l’objet avec la victoire contre les Socceros.

L’équipe de France a conclu sa phase de groupes de la Coupe du monde sur une mauvaise note. Avec un onze de départ fortement remanié, les Bleus se sont inclinés contre la Tunisie (1-0) mercredi. Une défaite sans conséquence, puisque les hommes de Didier Deschamps restent qualifiés pour les huitièmes de finale tout en étant en tête de leur poule, mais qui pose tout de même certaines questions, notamment concernant Benjamin Pavard. Titulaire face à l’Australie (4-1), il n’a plus été utilisé depuis.

Troisième dans la hiérarchie

Pourtant, le sélectionneur de l’équipe de France avait décidé de faire tourner mercredi, avec 9 changements au coup d’envoi. Cela aurait pu être l’occasion de relancer le défenseur du Bayern Munich, mais les déclarations de Didier Deschamps à ce sujet après la rencontre ne sont pas franchement rassurantes. Comme l’indique L’Équipe , Benjamin Pavard est désormais troisième dans la hiérarchie des latéraux droits. Lors des deux dernières rencontre, ce sont Jules Koundé et Axel Disasi qui lui ont été préférés. Difficile d’imaginer Didier Deschamps titulariser l’ancien joueur du LOSC dimanche prochain, à l’occasion du huitième de finale contre la Pologne.

Très touché par les critiques après l'Australie