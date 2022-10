Foot - Equipe de France

Equipe de France : Terrible nouvelle pour Deschamps avec Pogba, une réponse tombe pour le Mondial

Publié le 29 octobre 2022 à 00h15

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Opéré du genou il y a quelques semaines, Paul Pogba a fait son grand retour à l'entraînement. Mais il n'est aucunement question, pour l'instant, de le convoquer avec la Juventus. Le milieu de terrain est loin d'être à 100% et selon les dernières tendances, il pourrait bien être trop juste pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Après le forfait de N'Golo Kanté, Didier Deschamps pourrait enregistrer une autre mauvaise nouvelle. Le sélectionneur de l'équipe de France envisageait de convoquer Paul Pogba pour le Mondial, de retour à entraînement après une opération au genou. Mais les dernières nouvelles lâchées par la Juventus sont loin d'être rassurantes.

Marabout, polémique... Deschamps pousse un coup de gueule sur l'affaire Pogba https://t.co/y6BiSi9zJn pic.twitter.com/BnOfdnBxJ3 — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

Pogba toujours en convalescence

En conférence de presse, Massimiliano Allegri a annoncé que Pogba ne fera pas son retour avant le 10 novembre. « Non, Chiesa et Pogba ne sont pas convoqués pour Lecce (ce samedi). Impossible de les voir également face au PSG mercredi et il y a 99 % de chances de ne pas les voir non plus contre l’Inter (dimanche 6 novembre). S’il reviennent, ce sera peut-être contre Verona ou la Lazio, mais c’est très difficile » a confié l'entraîneur de la Juve.

Les chances de voir Pogba au Qatar s'amenuisent