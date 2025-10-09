Équipe de France : Surprise, Olivier Giroud dit oui pour son retour !

Le 23 mars dernier, après avoir annoncé sa retraite internationale, Olivier Giroud était mis à l’honneur au Stade de France en compagnie de ses quatre enfants. Mais à 39 ans, l’attaquant qui a fait son retour en Ligue 1 durant l’été, du côté du LOSC, n’écarte pas totalement l’idée d’un retour chez les Bleus, à quelques mois de la Coupe du monde...
Six ans après sa dernière apparition en équipe de France, Florian Thauvin a profité des absences en sélection pour faire son retour à l’occasion des matches de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre l’Azerbaïdjan (ce vendredi) et l’Islande (13 octobre). De quoi inspirer Olivier Giroud ? Après avoir écarté l’idée d’un retour, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus s’est montré beaucoup moins catégorique ce jeudi soir, au micro de RMC.
« Pour rendre service, je pourrais le faire »
« Alors Flo’ n’a pas annoncé sa retraite, a d’abord expliqué Olivier Giroud. Faudrait vraiment qu’il y ait une énorme hécatombe pour me rappeler, puisque là, déjà, il manque cinq attaquants et le coach ne me rappelle pas. Mais il a bien compris que moi, j’avais tourné la page. Maintenant, si sur un match ou un rassemblement il y a besoin de dépanner… Ce n’est pas mon style de refuser une sélection, quand bien même j’ai annoncé ma retraite. Donc pour rendre service, je pourrais le faire ».
« La Coupe du monde ? On verra »
A 39 ans, et après une expérience ratée aux États-Unis, Olivier Giroud se montre en jambes au LOSC en ce début de saison avec 3 buts en 8 matches toutes compétitions confondues. Relancé sur un éventuel coup de fil de Didier Deschamps avant le Mondial en Amérique, l’attaquant lillois laisse la porte ouverte : « On peut en discuter, on verra. Mais on n’en est pas là ».