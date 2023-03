Equipe de France : Revenu en héros, il raconte sa descente aux enfers

Amadou Diawara

Alors qu'il a vécu un cauchemar au Qatar pendant la Coupe du Monde, Benjamin Pavard est revenu en équipe de France avec de meilleures intentions. Héros lors du duel face à l'Irlande ce lundi soir, le numéro 2 des Bleus s'est livré sur sa descente aux enfers lors du Mondial.

Lors de la dernière Coupe du Monde, Benjamin Pavard est totalement passé à côté du premier match face à l'Australie (4-1). Mis au placard par Didier Deschamps, qui a préféré aligner Jules Kounde ou Axel Disasi dans le couloir droit de sa défense pour la suite de la compétition au Qatar, le numéro 2 de l'équipe de France a eu droit à une seconde chance.

Benjamin Pavard sombre au Qatar

Convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement des Bleus , Benjamin Pavard n'a pas eu la moindre minute à se mettre sous la dent face aux Pays-Bas (victoire 4-0), mais il a été titularisé ce lundi soir contre l'Irlande. Et le défenseur du Bayern n'a pas laissé passer l'occasion de se racheter. En effet, Benjamin Pavard s'est mué en sauveur de la nation en inscrivant le seul et unique but de la rencontre (1-0), offrant trois points précieux à l'équipe de France dans la course à la qualification pour l'Euro 2024.

Retour gagnant pour Benjamin Pavard