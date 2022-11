Équipe de France : Rabiot a reçu un message fort de Pogba pour le Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

Partenaire de Paul Pogba à la Juventus Turin, Adrien Rabiot a donc eu l’occasion d’échanger avec lui avant son départ pour la Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France. Et alors qu’il est quant à lui forfait pour la compétition, Pogba a prodigué de précieux conseils à son coéquipier.

C’est officiel depuis maintenant plusieurs semaines, Paul Pogba ne disputera pas la Coupe du Monde au Qatar avec l’Équipe de France. Un véritable coup dur pour le milieu de terrain tricolore aux 91 sélections, victime de pépins physiques depuis son retour à la Juventus Turin l’été dernier. Mais son forfait profite à d’autres joueurs, comme son coéquipier Adrien Rabiot…

Mercato - PSG : La grosse annonce d'Adrien Rabiot sur son avenir https://t.co/nQ7SsaERbT pic.twitter.com/DI2yF4ayIC — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

Pogba a parlé avec Rabiot

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’ancien joueur du PSG a d’ailleurs évoqué ses échanges avec Paul Pogba sur cette Coupe du Monde : « On se voit au quotidien. On a pas mal parlé de la compétition. Quelques conseils, non pas forcément. Il nous a encouragé et a dit qu'ils nous suivrait. Il m'a demandé de tirer cette équipe et ce milieu comme je peux le faire à la Juve », a confié Rabiot, qui côtoie Pogba à la Juventus.

Rabiot change de statut