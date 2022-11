Équipe de France : Qatar, polémique… Le coup de gueule de Benzema

Hugo Chirossel

À 34 ans et après avoir raté la dernière Coupe du monde, celle au Qatar est probablement la dernière chance de Karim Benzema de remporter cette compétition. Un Mondial qui fait énormément débat, en raison des conditions des travailleurs qui ont participé à la construction des stades, mais également d’un point de vue environnemental. Des sujets dont a conscience l’attaquant de l’équipe de France, mais il souhaite désormais se concentrer uniquement sur le football.

Dans moins d’une semaine, l’équipe de France fera ses débuts lors de la Coupe du monde au Qatar. La compétition démarrera le mardi 22 novembre pour les hommes de Didier Deschamps, avec une première rencontre face à l’Australie. D’ici là, ils ont une semaine pour se préparer et ont déjà enregistré deux blessés, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku.

Benzema veut que l’on arrête de polémiquer

Également victime de quelques soucis physiques ces derniers temps, Karim Benzema quant à lui se veut rassurant sur son état de santé. À 34 ans, l’attaquant du Real Madrid souhaite uniquement se concentrer sur le football et sur ses objectifs lors de cette Coupe du monde, malgré toutes les polémiques qui peuvent entourer la tenue de la compétition.

« Il faut arrêter et nous laisser nous concentrer »