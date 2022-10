Foot - Equipe de France

Equipe de France : Pour éviter la catastrophe avant la Coupe du monde, Deschamps a un allié de taille

Publié le 4 octobre 2022 à 20h15

Jules Kutos-Bertin

Alors que le dernier rassemblement de l’équipe de France a été frappé par une hécatombe de blessures, Didier Deschamps suit de près la réhabilitation de ses cadres. Toujours blessé, N’Golo Kanté peut également compter sur Graham Potter, le nouvel entraîneur de Chelsea, qui compte bien l’aider à se remettre sur pieds rapidement.

Dans moins de deux mois, l’équipe de France se rendra au Qatar avec l’objectif de conserver son titre de champion du monde. Une mission plus que périlleuse vu la période que vivent les Bleus en ce moment. Entre les problèmes extra sportifs, les prestations légères et les blessures, Didier Deschamps a de quoi s’inquiéter.

N’Golo Kanté est toujours en convalescence

L’un des secteurs les plus touchés, c’est le milieu de terrain. En plus de Paul Pogba qui vient seulement de reprendre la course, N’Golo Kanté est dans une situation délicate. Le joueur de Chelsea n’a plus joué depuis le match contre Manchester City en août dernier et son retour tarde un peu. Heureusement pour Didier Deschamps, Chelsea compte bien le remettre sur pieds au plus vite.

N'Golo Kante is training with the #CFC squad ahead of CL game against AC Milan. — Simon Johnson (@SJohnsonSport) October 4, 2022

«Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde comme N’Golo»