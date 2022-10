Foot - Equipe de France

Benzema, la grande nouvelle qu'attendait Deschamps

Publié le 4 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

A moins de deux mois du début de la Coupe du monde, Didier Deschamps est confronté à un casse-tête dont il se serait bien passé à cause de l'hécatombe qui frappe son groupe. Néanmoins, le sélectionneur de l'équipe de France peut souffler en ce qui concerne Karim Benzema.

Bien que plusieurs petits nouveaux faisaient leur apparition dans le groupe de l'équipe de France à quelques semaines de la Coupe du monde, ce sont les absents qui ont fait parler d'eux. Et pour cause, pour le dernier rassemblement des Bleus avant le Mondial au Qatar, les blessures se sont accumulées ce qui n'a pas manqué d'inquiéter Didier Deschamps.

Deschamps est inquiet avant la Coupe du monde...

« L'enchaînement des matchs avec beaucoup d'intensité, ça sollicite plus les organismes et il y a des risques un peu plus importants. Tout est raccourci. Evidemment, là on est touchés plus que d'habitude, mais le nombre de blessures, sur les dernières années, va toujours en augmentant. J'ose espérer que dans deux mois, la situation soit bien meilleure pour l'ensemble des joueurs », assurait le sélectionneur des Bleus lors du dernier rassemblement. Mais Didier Deschamps reçoit enfin une bonne nouvelle.

... mais il reçoit une bonne nouvelle pour Benzema