Équipe de France : Payet, Martial, Thauvin… Qui choisira Deschamps pour remplacer Dembélé à l’Euro ?

Publié le 13 février 2020 à 8h00 par La rédaction

Cette fois-ci c’est officiel, Ousmane Dembélé sera absent pour l’Euro l’été prochain. Une situation qui pousse Didier Deschamps à revoir ses plans en se mettant en quête de son remplaçant. Mais sur qui va devoir miser le sélectionneur de l’équipe de France ?

Les maux de tête commencent pour Didier Deschamps. Confronté à de nombreuses blessures ces derniers mois, le sélectionneur de l’équipe de France fait désormais face à un premier forfait acté pour l’Euro, et non des moindres. En effet, opéré mardi, Ousmane Dembélé souffre d’une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite et sera absent pour six mois. Présent à la Coupe du monde, l’ailier du FC Barcelone ne pourra donc pas prendre part à l’Euro. Et le sélectionneur de l’équipe de France devra donc trouver une solution pour le remplacer. Mais qui sera l’heureux élu ?

Qui pour remplacer Dembélé ?

Dans cette optique, Didier Deschamps ne manquera pas de possibilités et son choix pourrait se porter sur un joueur de l’OM. Dimitri Payet réalise effectivement une excellente saison tandis que Florian Thauvin, qui reviendra début mars de sa longue blessure, pourrait également prétendre à une place dans le groupe. Toutefois, le sélectionneur pourrait décider d’opter pour un profil se rapprochant plus de celui d’Ousmane Dembélé, à savoir un ailier percutant. Dans ce cas-là, Kingsley Coman (Bayern Munich) sera le grand favori, d’autant qu’il a réalisé de belles prestations avec les Bleus ces derniers mois. Anthony Martial (Manchester United) entre également dans cette catégorie de joueurs et présente l’avantage d’être polyvalent. Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Nabil Fekir (Betis Séville), Moussa Sissoko (Tottenham) et Jonathan Ikoné (LOSC) sont aussi sur la liste des prétendants puisque Didier Deschamps les a déjà convoqués. Enfin, le sélectionneur pourrait également réserver une surprise en appelant pour la première fois Houssem Aouar (OL) ou encore Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).