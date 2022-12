Équipe de France : Deschamps, retraite... Nouvelles bombes sur le malaise Benzema chez les Bleus

Hugo Chirossel

Alors qu’il avait été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022, la gestion de Karim Benzema par Didier Deschamps et son staff suscite toujours énormément de questions. Plusieurs altercations auraient eu lieu entre l’attaquant du Real Madrid et des cadres de l’équipe de France, ainsi qu’avec son sélectionneur. Un climat délétère qui l’aurait poussé à quitter les Bleus, et non l’inverse.

À 35 ans, Karim Benzema n’a pas pu prendre part à la dernière Coupe du monde de sa carrière. L’attaquant du Real Madrid avait déclaré forfait avant même le début de la compétition, un départ qui soulève beaucoup de questions. En effet, le Ballon d’Or 2022 aurait pu rejouer avant la fin du Mondial, il a d’ailleurs fait son retour sur les terrains avec son club. La blessure de Karim Benzema qui l’a forcé à quitter le groupe de Didier Deschamps ne serait en réalité qu’un prétexte.

Des altercations avec des cadres de l’équipe de France

D’après les informations de SportMed TV , plusieurs altercations auraient eu lieu entre le Madrilène et des cadres de l’équipe de France, dont les noms n’ont pas été révélés. Une d’elles se serait produite dans l’avion qui amenait les Bleus au Qatar, tandis que Karim Benzema aurait aussi eu une discussion houleuse avec Didier Deschamps. Le média indique également que tout le monde, que ce soit le staff ou le joueur lui-même, savait qu’en restant, il aurait pu rejouer à partir des huitièmes de finale.

👉 Oui il y a bien eu une sérieuse prise de bec avec #Deschamps. 👉 Oui, comme évoqué lors de notre vidéo du 28 novembre, la blessure n’était qu’un prétexte et tout le monde savait, y compris #Benzema lui-même, qu’il aurait pu être apte dès les 8es. 2/3https://t.co/FQb8A0VokY — SportMed TV (@SportMedTV) December 23, 2022

Benzema a décidé de quitter le groupe