Équipe de France : Nouveau coup dur pour Deschamps ?

Jean de Teyssière

Roc défensif de l’équipe de France espoirs lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Loïc Badé a été appelé par Didier Deschamps suite au forfait de Wesley Fofana. Le défenseur central sévillan de 24 ans pourrait néanmoins quitter le groupe, puisqu’il se serait blessé à la cuisse droite. Le verdict médical est désormais attendu.

L'équipe de France, presque deux mois après son élimination en demi-finale de l'Euro 2024 par l'Espagne (1-2) va retrouver les terrains, face à l'Italie. Au Parc des Princes, les hommes de Didier Deschamps attaquent la Ligue des Nations, compétitoin importante si les Bleus veulent un calendrier favorable pour se qualifier à la Coupe du monde 2026...

Badé appelé pour pallier le forfait de Fofana

Au départ, Wesley Fofana avait été appelé par Didier Deschamps pour disputer les deux matchs de Ligue des Nations, face à l’Italie et la Belgique. Finalement forfait, c’est Loïc Badé et non Benjamin Pavard qui avait été appelé pour remplacer le joueur de Chelsea.

Badé blessé ?

Mais d’après les informations de L’Equipe, Loïc Badé pourrait également être forfait. Le défenseur central du FC Séville aurait été aperçu à l’hôpital de Neuilly-sur-Seine pour passer des examens médicaux. Une douleur musculaire à la cuisse droit pourrait bien mettre fin à son rassemblement. Benjamin Pavard pourrait le remplacer, en attendant le verdict médical qui devrait rapidement tomber.