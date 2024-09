Équipe de France : Un transfert à 60M€ va bouleverser Deschamps ?

Jean de Teyssière

L'équipe de France accueille un nouveau talent dans ses rangs. Michael Olise, fraîchement transféré au Bayern Munich pour 60M€, a été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus ne tarit pas d'éloges sur sa nouvelle recrue, qui pourrait bien bouleverser ses plans tactiques.

Le mercato estival a vu l'émergence d'un nouveau joyau français. Michael Olise, après avoir brillé en Premier League avec Crystal Palace, a tapé dans l'œil du Bayern Munich. Mais ce n'est pas tout, puisque ses performances lui ont également ouvert les portes de l'équipe de France. Didier Deschamps n'a pas hésité à l'intégrer dans sa liste pour les prochains matchs des Bleus.

Olise brille déjà avec le Bayern Munich

Face à Fribourg, Michael Olise a montré l'étendue de son talent. Particulièrement actif en première période, il est à l'origine du penalty transformé par Harry Kane (38e). Sa capacité à éliminer et à créer le danger a posé de nombreux problèmes à la défense adverse. Ses prestations bavaroises sont dans la lignée de ce qu'il a proposé durant les Jeux olympiques de Paris 2024, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de Thierry Henry.

Olise, la polyvalence incarnée

Interrogé en conférence de presse sur le rôle qu'il envisage pour Olise, Deschamps n'a pas caché son enthousiasme : « Meneur de jeu ? Il peut, il a la capacité de jouer à plusieurs postes. Dans son utilisation la saison dernière, celle qu'il a eue avec Henry. Il peut jouer des deux côtés même s'il se sent mieux à droite. Il a cette capacité et le volume dans les contrôles et les passes. C'est un jeune joueur qui a franchi des étapes, il y a un gros potentiel. » Premier élément de réponse ce vendredi, puisque les Bleus affronteront l'Italie pour le premier match de la Ligue des Nations.