Equipe de France : Métamorphosé par Deschamps, Griezmann lâche ses vérités

Arnaud De Kanel

Depuis le début du Mondial, Antoine Griezmann rayonne dans le nouveau rôle que lui a confié Didier Deschamps. Replacé un peu plus bas sur le terrain dans l'entrejeu tricolore, le joueur de l'Atletico de Madrid a changé le visage des Bleus. Il vit très bien son rôle, prêt à tout pour mettre en avant le collectif.

Le nouveau Antoine Griezmann brille sous les yeux ébahis des observateurs du football qui se réjouissent de sa résurrection. Et pour cause, Grizou est étincelant depuis le début du Mondial. Il a délaissé l'attaque des Bleus pour travailler dans l'ombre, à la récupération, mais retrouve la lumière dès qu'il arrache un ballon et le donne à l'un de ses coéquipiers. Il est comblé par ce nouveau rôle.

«J'adore faire les efforts défensifs»

Dans un entretien accordé à Téléfoot , Antoine Griezmann a livré son ressenti sur le nouveau poste que lui a confié Didier Deschamps : « Je suis un peu libre et je peux ressentir ce dont a besoin l'équipe. S'il faut accélérer le jeu, s'il faut le ralentir. J'ai le rythme de l'équipe avec moi. Je sais quand il faut mettre la pause, je sais quand il faut accélérer le jeu. J'adore faire les efforts défensifs, j'adore gratter les ballons, j'adore en donner. »

«Tout donner pour l'équipe de France»