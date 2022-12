Équipe de France : Mbappé, racisme... Le clan Macron pousse un coup de gueule contre l'Argentine

Amadou Diawara

Depuis leur sacre à la Coupe du Monde, les Argentins ont chambré les Bleus de Didier Deschamps à plusieurs reprises. Alors que certains joueurs français ont été victimes d'insultes racistes, Noël Le Graët a riposté en envoyant un courrier à son homologue albiceleste. Interrogé ce vendredi, Amélie Oudéa-Castéra a poussé un énorme coup de gueule.

Ce dimanche après-midi, l'équipe de France s'est inclinée en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Depuis leur sacre, les Argentins ne cessent de chambrer les joueurs de Didier Deschamps. D'ailleurs, Emiliano Martinez a refait des siennes dernièrement en s'en prenant à Aurélien Tchouaméni, qui a loupé son tir au but face à lui : « Je savais que le garçon allait être nerveux. J'ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté. Il s’est ch…dessus ».

Équipe de France : Après Mbappé, Tchouaméni est attaqué par le gardien de l'Argentine https://t.co/c7q0fsUb6y pic.twitter.com/2N67u9xTp5 — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

«C'est vulgaire et déplacé, ce sont des gagnants inélégants»

Furieuse, Amélie Oudéa-Castéra a poussé un énorme coup de gueule, dénonçant l'attitude des Argentins depuis leur victoire face aux Bleus . « Je trouve ça pitoyable. Autant notre équipe de France a su perdre avec panache, autant la manière dont cette équipe argentine a agi à la suite de cette victoire n'est pas digne du match qu'on a vu. Ce sont des propos déplacés. J'ai tout de suite réagi dès qu'il y a eu, dans les chants des supporters argentins, des attaques de nature racistes contre certains de nos joueurs comme Coman. Il y a eu encore des moqueries déplacées, là contre Tchouaméni (de la part de Martinez, NDLR), c'est juste vulgaire et déplacé, vraiment pas à la hauteur de l'enjeu. Ce sont des gagnants inélégants » , a pesté la ministre des Sports française, avant d'en rajouter une couche.

«Kylian Mbappé a du recul par rapport à ça»