Équipe de France : Mbappé, Griezmann… Stars des Bleus, ils ont failli tout plaquer

Vice-championne du monde, l'équipe de France reste sur une énorme déception face à l'Argentine. Mais les Bleus ont déjà pris rendez-vous pour l'Euro 2024 et le Mondial 2026. La formation tricolore pourra compter sur sa star, Kylian Mbappé, qui avait pourtant songé à mettre un terme à sa carrière internationale. Situation similaire pour Antoine Griezmann, mais aussi Lucas Hernandez. Explications.

La défaite de l'équipe de France pourrait marquer la fin d'une ère. Après Karim Benzema, plusieurs éléments pourraient annoncer, prochainement, la fin de leur carrière internationale. On peut citer les noms d'Hugo Lloris, Steve Mandanda ou encore Olivier Giroud. Mais ces derniers mois, d'autres joueurs, beaucoup plus jeunes, ont songé à dire stop. L'exemple le plus marquant est celui de Kylian Mbappé, qui à 23 ans avait pensé à arrêter sa carrière internationale.

Mbappé irrité par le comportement de la FFF

Auteur du penalty raté en huitièmes de finale de l'Euro 2021 face à la Suisse, Kylian Mbappé avait fait l'objet de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux. Dans ces temps compliqués, la star du PSG estimait que sa Fédération française de football ne l'avait pas suffisamment soutenue. « Je me suis dit : "Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais pas jouer." Mais après, j’ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m’encouragent. Et je pense que ce n’est pas un bon message d’abandonner» a admis Mbappé, qui a ensuite pris sa revanche au Qatar.

Griezmann noyé dans le doute

Une autre star des Bleus a pensé à tout plaquer. Il s'agit d'Antoine Griezmann, l'un des chouchous de Didier Deschamps. Comme annoncé par L'Equipe, le joueur de l'Atlético a pensé à arrêter sa carrière internationale à deux reprises. La première fois en 2019, après la victoire des Bleus au Mondial 2018, et la seconde fois en 2021 après l'Euro. Il a fallu que Deschamps intervienne pour que Griezmann poursuive l'aventure.

Hernandez dépité ces derniers jours