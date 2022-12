Équipe de France : Deschamps a métamorphosé Ousmane Dembélé au Qatar

Amadou Diawara

Pour cette Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps a décidé de rappeler Ousmane Dembélé, qui a retrouvé des couleurs au FC Barcelone cette saison. Aligné d'entrée en tant que titulaire, le numéro 11 des Bleus n'a jamais perdu ce statut, et ce, grâce à sa métamorphose impulsée par son sélectionneur.

Depuis sa signature au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé vit un calvaire sur le plan sportif. Victime de blessures à répétition pendant plusieurs saisons, l'attaquant français n'a pas pu enchainer les matchs de très haut niveau. Malgré tout, Ousmane Dembélé a réussi à décrocher son ticket pour la Coupe du Monde russe en 2018. Et s'il a été sacré avec les Bleus , l'ailier de 25 ans n'a pas été un atout majeur de Didier Deschamps lors ce Mondial.

Ousmane Dembélé en mode Blaise Matuidi au Qatar

Alors qu'il a débuté le Mondial en Russie dans la peau d'un titulaire, Ousmane Dembélé a réalisé des prestations timides. Ce qui a contraint Didier Deschamps a changé ses plans vis-à-vis de lui. En effet, le sélectionneur des Bleus a préféré le remplacer par Blaise Matuidi dans son XI, et ce, jusqu'à la fin de la compétition.

Ousmane Dembélé a délaissé un peu l'attaque pour mieux défendre