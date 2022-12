Mbappé, Griezmann... Le Ballon d'Or 2018 a généré de grosses tensions

Thibault Morlain

En 2018, l’équipe de France a remporté la Coupe du monde, la deuxième de son histoire. Alors que ce trophée aurait pu permettre la victoire d’un Tricolore au Ballon d’Or, c’est finalement Luka Modric qui a été sacré cette année-là. Une immense déception pour de nombreux internationaux français et cette édition du Ballon d’Or aurait alors été à l’origine de certaines grosses histoires en interne.

Il aura donc fallu attendre 24 ans pour revoir un Français être sacré Ballon d’Or. En 2022, c’est Karim Benzema qui a remporté ce trophée, succédant ainsi à Zinedine Zidane, lauréat en 1998. Pourtant, cela aurait pu arriver plus tôt. En 2018, suite à la victoire des Bleus en Coupe du monde, on imaginait bien un protégé de Didier Deschamps remporter ce Ballon d’Or. Antoine Griezmann aura finalement fini 3ème, derrière Cristiano Ronaldo et Luka Modric, vainqueur.

Griezmann prêt à tout arrêter

Les Français ont donc déchanté lors de ce Ballon d’Or 2018, de quoi visiblement en crisper plus d’un. A commencer notamment par Antoine Griezmann, qui pouvait y croire lui qui avait également remporter l’Europa League cette année-là avec l’Atlético de Madrid. C’est ainsi que le champion du monde 2018 aurait eu du mal à digérer cet échec et notamment le manque de soutien de la FFF, qui avait refusé de prendre position alors que Raphaël Varane, N’Golo Kanté ou encore Kylian Mbappé étaient aussi en course. Griezmann aurait alors mené une réflexion, ce qui l’aurait amené à envisager à stopper l’équipe de France. Finalement, Didier Deschamps a réussi à convaincre le joueur de l’Atlético de Madrid de continuer.

Mbappé en veut à Griezmann

Lors de ce Ballon d’Or 2018, Kylian Mbappé a lui terminé au pied du podium, 4ème. Mais voilà que selon différents échos, le joueur du PSG estimerait qu’il aurait pu être sacré à la place de Luka Modric cette année-là. Et il en voudrait notamment à Antoine Griezmann. En effet, aux yeux de Mbappé, il aurait pu remporter le Ballon d’Or si son compatriote lui avait laissé tirer les penaltys durant la Coupe du monde, ce qui lui aurait alors permis d’améliorer ses statistiques et de gagner de précieux points aux yeux des votants. Cela ne s’est finalement pas passé comme ça…