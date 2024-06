Équipe de France : L'annonce inquiétante de Mbappé sur sa blessure

La rédaction

J-1 pour l’équipe de France. Considérés comme l’un des favoris à la victoire finale, les Bleus débuteront leur Euro ce lundi soir en affrontant l’Autriche. Si le onze qui sera aligné par Didier Deschamps à Düsseldorf semble déjà connu, l’état physique de Kylian Mbappé posait question ces derniers jours. L’avant-centre a rassuré, ne confirmant néanmoins pas être à 100 %.

Si l’Euro a ouvert ses portes ce vendredi 14 juin en voyant l’Allemagne, pays hôte, écraser l’Écosse (5-1), l’équipe de France fera quant à elle son entrée dans la compétition ce lundi en se confrontant à l’Autriche. Pour entamer au mieux la compétition, les joueurs de Didier Deschamps auront besoin d’un grand Kylian Mbappé. Touché au dos ces derniers jours, le joueur de 25 ans sera très probablement de la partie. Questionné sur son état de forme, le Bondynois s'est montré assez énigmatique.

« On verra demain si j'ai les jambes »

Présent en conférence de presse ce dimanche, Kylian Mbappé a été interrogé sur son état physique. Et si le joueur du Real Madrid a assuré qu’il se portait bien mentalement, il n’a pas confirmé être à son maximum physiquement : « Le plus important, c'est le mental. Je préfère avoir la tête que les jambes. Ce qui est sûr, c'est que j'ai la tête, on verra demain si j'ai les jambes. »

Mbappé aligné en pointe ce lundi ?

Traditionnellement positionné sur le côté gauche de l’attaque de l’équipe de France, Kylian Mbappé pourrait bien évoluer au poste de numéro neuf ce lundi à en croire les dernières indiscrétions. Didier Deschamps déplacerait donc Marcus Thuram sur le côté gauche, qui fournirait davantage d’efforts défensifs.