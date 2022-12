Equipe de France : Mbappé chambré par l'Argentine, la réponse cinglante de Laurent Blanc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Portier de l'Argentine, Emiliano Martinez, est passé de parfait inconnu en France, à ennemi numéro un après le Mondial. Le gardien d'Aston Villa, qui avait repoussé dans les ultimes instants de la finale une frappe de Randal Kolo Muani, ne cesse de chambrer Kylian Mbappé. Un comportement, qui agace de nombreux acteurs du championnat français comme Laurent Blanc ou Adil Rami.

Emiliano Martinez est un héros en Argentine. En repoussant la frappe de Randal Kolo Muani dans les ultimes instants de la finale, le portier d'Aston Villa a permis à sa sélection d'aller jusqu'aux tirs au but, mais aussi d'apporter une troisième étoile à son pays. Par la suite, Emiliano Martinez n'a pas cessé de chambrer Kylian Mbappé, même lors des célébrations en Argentine.

Adil Rami s'en prend à Emiliano Martinez

Un comportement, qui a irrité de nombreux joueurs comme Adil Rami. « Le plus gros FD. du monde du football. L’homme le plus détesté. (…) Kylian Mbappé les traumatise tellement qu’ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du Monde » a déclaré le champion du monde 2018.

« Il faut savoir se canaliser, ce n’est pas le cas de tout le monde… »