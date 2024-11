Équipe de France : Mbappé à l’origine d’un séisme ?

Thomas Bourseau

Depuis mars 2023, Kylian Mbappé est le capitaine de l’équipe de France. Et à l’approche du prochain rassemblement des Bleus en mars prochain, son statut pourrait changer si tel en était son souhait selon L’Équipe. Au cours de la réunion programmée avec Didier Deschamps, Mbappé décidera de maintenir ses responsabilités ou non et serait écouté par le sélectionneur. Explications.

Kylian Mbappé était une nouvelle fois aux abonnés absents pendant cette trêve internationale. La faute à Didier Deschamps qui a pris la décision de ne pas sélectionner son capitaine comme il l’avouait le jeudi 7 novembre dernier à l’annonce de sa liste des joueurs sélectionnés pour le rassemblement contre Israël (0-0) et l’Italie (3-1).

Une entrevue entre Mbappé et Deschamps avant la prochaine trêve

Le plan de Didier Deschamps serait de passer un entretien avec Kylian Mbappé d’ici la prochaine trêve internationale programmée en mars pour les quarts de finale de la Ligue des nations. L’Équipe révèle dans son édition de ce mardi que Deschamps voudrait définitivement savoir si Mbappé émet le souhait de rester le capitaine des Bleus et si cette tâche n’est pas trop lourde à porter pour lui. Si jamais Kylian Mbappé venait à se libérer de ses fonctions, trois profils se détacheraient d’ores et déjà pour sa succession.

Mbappé sera écouté par Deschamps qu’il décide de continuer ou non avec le brassard !

Didier Deschamps respectera le choix de Kylian Mbappé quel qu’il soit d’après L’Équipe. Le quotidien sportif explique qu’en suivant la logique des trois rassemblements survenus avec l’Euro, N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni et Ibrahima Konaté pourraient hériter du brassard qu’ils ont eu en octobre et novembre. Le suspense est à son comble.