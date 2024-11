«Minable, lamentable», Riolo dézingue encore Deschamps !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’équipe de France a été tenue en échec par Israël jeudi dernier (0-0), Didier Deschamps a exprimé son mécontentement à la mi-temps et a essayé de remobiliser ses troupes. Un discours qui n’a pas vraiment convaincu le journaliste Daniel Riolo, qui estime qu’un « coach de CFA » aurait fait mieux.

« Eux, ils se battent comme des chiens. Je ne dis pas qu'on n'y est pas mais on peut y être un peu plus quand même, hein. » Dans des images diffusées par Téléfoot, on a pu constater le mécontentement de Didier Deschamps à la mi-temps de France-Israël (0-0). Ce qui n’a pas vraiment changé le visage des Bleus.

Riolo tacle le discours de Deschamps

« Costauds sur les cannes! Dès qu'on peut, (on va) vers l'avant. On doit leur faire plus mal que ça, les gars. Vous le savez, vous êtes capables de plus. Là c'était un peu trop sur la pointe des pieds », a ajouté Didier Deschamps devant des joueurs silencieux et tête baissée.

«Même un coach de CFA a un discours plus élaboré»

Peut-être parce qu’ils n’étaient pas très convaincus par le discours tenu par leur sélectionneur, ce qui est le cas de Daniel Riolo. « C'est minable, lamentable. Même un coach de CFA a un discours plus élaboré. (...) Le mec de la fédé, Deschamps, il doit virer tout de suite », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC.