Équipe de France : Malheureux face à l’Argentine, Tchouaméni perpétue une série noire

Comme ce fut le cas avec l’AS Monaco en Coupe de France la saison passée, Aurélien Tchouaméni a une nouvelle fois manqué sa tentative lors de la séance de tirs au but face à l’Argentine dimanche dernier en finale de Coupe du monde. Un début de série noire pour le joueur du Real Madrid, il s’excuse.

Avec les forfaits de N’Golo Kanté et de Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni est passé de troisième maillon d’un milieu à trois à un point de référence de l’entrejeu de l’Équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar. Très précieux dans l’équilibre défensif et offensif du bloc des Bleus, Tchouaméni a également eu une inspiration à la Pogba face à l’Angleterre en 1/4 de finale du Mondial avec sa frappe sèche de loin.

Aurélien Tchouaméni a une nouvelle fois manqué son tir au but

Et alors qu’il était encore sur la pelouse au bout du temps réglementaire et des prolongations, Aurélien Tchouaméni a été le troisième joueur de l’Équipe de France à s’élancer en finale face à l’Argentine lors de la séance de tirs au but. Mais comme Kingsley Coman avant lui, qui a vu sa tentative stoppée par Emiliano Martinez, Tchouaméni a pour sa part manqué sa cible en tirant à côté. Un loupé qui rappelle celui avec l’AS Monaco en demi-finale de la Coupe de France face au FC Nantes en mars dernier, moment où il avait tiré au-dessus de la cage nantaise.

«J'ai pris mes responsabilités, ça n'a pas marché et j'en suis le premier désolé»