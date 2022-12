Équipe de France : Furieux, Deschamps a poussé un énorme coup de gueule contre l'Argentine

Amadou Diawara

Alors que l'équipe de France a réalisé une première mi-temps catastrophique contre l'Argentine, Didier Deschamps est sorti de ses gonds dans le vestiaire. En effet, le sélectionneur des Bleus a poussé un énorme coup de gueule à l'encontre de ses joueurs, jusqu'à taper du poing sur la table et se faire mal à un doigt.

L'équipe de France a fait une terrible entrée en matière face à l'Argentine ce dimanche après-midi en finale de la Coupe du Monde. En effet, les hommes de Didier Deschamps ont été dominé de la tête et des épaules par l' Albiceleste de Lionel Scaloni en première mi-temps. A tel point que la bande à Lionel Messi a réussi à tromper Hugo Lloris à deux reprises au cours des 45 premières minutes.

«Vous n'y êtes pas les gars !»

Alors que son équipe n'y était pas du tout, Didier Deschamps a réagi peu avant la mi-temps en remplaçant Olivier Giroud et Ousmane Dembélé par Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Et à la mi-temps, le sélectionneur des Bleus y est allé de son coup de gueule selon L'Equipe .

«Vous ne jouez pas une finale de Coupe du monde !»