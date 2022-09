Foot - Équipe de France

France : Malaise avec Mbappé, Noël Le Graët se fait tacler

Publié le 18 septembre 2022 à 14h15 par Bernard Colas

Lors du rassemblement de l’équipe de France en mars dernier, Kylian Mbappé avait refusé de participer à des opérations marketing avec certains partenaires de l’Équipe de France, ce qui avait alors beaucoup fait parler. Si Noël Le Graët a tenté depuis d’arranger le problème avec l’attaquant du PSG, la gestion du président de la FFF reste pointée du doigt.

En mars dernier, Kylian Mbappé s’était fait remarquer lors du rassemblement de l’équipe de France en refusant de prendre part à plusieurs opérations marketing des Bleus , estimant ne pas être en adéquation avec certaines valeurs qu’elles représentent. « Je ne demande pas grand-chose. C'est juste que j'ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends, comme cela me correspond, avec les valeurs que je veux prôner », s’était justifié l’attaquant du PSG en mai à l’occasion de sa prolongation.

« Il y aura une réunion globale avec l'ensemble des joueurs »

Pour mettre fin à cette affaire, Noël Le Graët avait indiqué sur France Inter qu’il comptait rencontrer les joueurs de l’équipe de France pour discuter de l’exploitation des droits à l’image des internationaux : « Il y aura une réunion globale avec l'ensemble des joueurs, et l'avocate (de Mbappé, Delphine Verheyden) je la recevrai quand elle veut. » Depuis, le problème entre la FFF et Kylian Mbappé n’a plus fait parler de lui, bien que Noël Le Graët soit encore pointé du doigt.

« Le clan Mbappé avait pointé du doigt le problème au lendemain de la Coupe du monde 2018 »