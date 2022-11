Foot - Equipe de France

Equipe de France : Les premiers choix forts de Deschamps déjà révélés

Publié le 9 novembre 2022 à 16h30

Thibault Morlain

Plus que quelques heures avant l’annonce de Didier Deschamps au 20h de TF1. Qui sera donc du voyage avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde au Qatar ? Alors que le suspense va encore durer un temps, les premières indications commencent à filtrer concernant certaines décisions de Deschamps pour sa liste.

Alors que la Coupe du monde débutera le 20 novembre prochain au Qatar, pour l’équipe de France, le premier match se déroulera le 22 novembre face à l’Australie. Le compte à rebours est donc lancé, mais la question est de savoir quels joueurs seront sélectionnés par Didier Deschamps pour cet événement. L’attente va prendre fin ce mercredi 9 novembre à l’occasion du 20h de TF1 . Le sélectionneur des Bleus va ainsi dévoiler sa liste pour aller au Qatar, une liste à propos de laquelle on comment déjà à avoir certaines informations.

Clauss absent ?

Concernant cette liste de Didier Deschamps, on sait déjà qu’il y aura de grands absents à cause de blessure. Mais certains joueurs seront également laissés de côté par choix. Et parmi eux, on pourrait notamment retrouver Jonathan Clauss. Bien que le latéral droit de l’OM était présent lors des derniers rassemblements de l’équipe de France, il pourrait ne pas être là au Qatar. En effet, selon les informations du Parisien , Clauss ne devrait pas figurer dans la liste de Deschamps pour la Coupe du monde.

Mendy et Upamecano du voyage ?