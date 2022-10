Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Clauss se lâche sur cet énorme échec

Publié le 28 octobre 2022 à 19h45 - mis à jour le 28 octobre 2022 à 19h45

Hugo Chirossel

Après quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, l’OM se déplace sur la pelouse de Strasbourg ce samedi. Un match forcément particulier pour Jonathan Clauss, formé au sein du club alsacien. L’international français s’est confié sur ses impressions avant cette rencontre en conférence de presse.

L’Olympique de Marseille doit se relancer. Après un bon début de saison, l’OM vit une période plus compliquée ces derniers temps. Les Marseillais restent sur quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs, avant de se déplacer à Strasbourg samedi soir.

Trois défaites d’affilée en championnat

En championnat, les Phocéens ont enchaîné trois défaites consécutives, face à l’AC Ajaccio (0-1), le PSG (1-0) et le RC Lens (0-1). Après ses retrouvailles avec les Sang et Or le week-end dernier, Jonathan Clauss sera cette fois-ci opposé à son club formateur, Strasbourg, qui ne l'avait pas conservé.

« C'est un pincement au cœur de revenir à la maison »