Équipe de France : Les Bleus qualifiés, Deschamps va faire des cadeaux

Arthur Montagne

Qualifiée et idéalement placée pour terminer première de son groupe, l'équipe de France a parfaitement débuté sa Coupe du monde, et s'offre l'opportunité d'avoir un troisième match avec peu d'enjeux. L'occasion pour Didier Deschamps d'effectuer un large turnover et de faire des heureux à certains remplaçants.

Les doutes ont laissé place à l'enthousiasme. Malgré les nombreuses inquiétudes qui entouraient l'équipe de France avant le début de la Coupe du monde, les Bleus répondent parfaitement présents puisqu'ils ont réalisé deux matches très aboutis contre l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1). Par conséquent, l'équipe de France caracole en tête de son groupe avant la dernière journée. Déjà qualifiés et très bien partis pour fini premiers, les Bleus vont pouvoir tourner contre la Tunisie mercredi.

Mandanda dans les buts ?

Didier Deschamps va donc pouvoir faire des heureux, à commencer par Steve Mandanda qui devrait débuter dans les buts pour suppléer Hugo Lloris. Et pour cause, le portier du Stade Rennais est bien numéro 2 dans la hiérarchie comme l'a expliqué Didier Deschamps.

Du temps de jeu pour Guendouzi, Fofana et Konaté ?

Mais ce n'est pas tout. Impériaux dans l'entrejeu, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot pourraient souffler et seraient remplacés par Youssouf Fofana, entrés en jeu lors des deux premiers matches, et Mattéo Guendouzi, qui n'a pas encore disputé la moindre minute au Qatar. Titulaire contre l'Australie, Ibrahima Konaté pourrait également débuté. Reste à savoir si Didier Deschamps fera également souffler son quatuor offensif.