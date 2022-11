Foot - Équipe de France

Équipe de France : Les 5 plus grands matches des Bleus en Coupe du monde

Publié le 14 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

L'équipe de France a vécu de grands moments en Coupe du monde. Avec deux étoiles sur le maillot, des merveilleuses victoires ont façonné l'histoire d'amour entre les Bleus et le Mondial. Mais il y a également eu des défaites, face à l'Italie ou encore l'Allemagne. Le 10 Sport vous propose sa sélection des 5 plus grands matches des Bleus à la Coupe du monde.

France - Allemagne 1982

Les Bleus de Michel Platini croisent la route de la Mannschaft en demi-finales. Après une première période serrée, les deux équipes reviennent sur la pelouse avec un nouveau joueur côté bleu, Patrick Battiston. A la 56ème minute de jeu, il part dans le dos de la défense allemande, servi sur un plateau par Michel Platini. L'Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan de Séville se lève, Harald Schumacher se précipite sur le français, et le découpe après une sortie aérienne non-maitrisée, les deux genoux en avant dans la face du Français. Tout le monde retient son souffle pour Battiston, gravement touché. C'est le tournant du match car le gardien allemand aurait du être expulsé. Les deux équipes vont en prolongations et les Bleus mènent alors 3-1. Ils se font rejoindre à 3-3 et s'inclinent aux tirs aux buts après un scénario cruel. « Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne.. .»

L’équipe type de l'équipe de France en Coupe du monde https://t.co/oPIVig3zJ8 pic.twitter.com/rIlsaalAL4 — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

France - Brésil 1998

Bien entendu, il est évident de parler de cette finale de 1998. Les Bleus débordent les Brésiliens et dans la continuité de leur parcours où rien ne semble pouvoir les arrêter. Un doublé de Zinédine Zidane et un but d'Emmanuel Petit en toute fin de rencontre donneront la première étoile à l'équipe de France dans un Stade de France en ébullition. « Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. »

France - Italie 2006

En 2006, les Bleus sont portés par Zinédine Zidane, de retour en sélection pour l'occasion. Quelques tours plus tôt, les Espagnols disent l'envoyer à la retraite. Il n'en sera rien. Auteur d'une masterclass face au Brésil, Zizou a rendez-vous avec une deuxième finale mondiale, face à l'Italie cette fois-ci. Dès la 7ème minute, le match démarre sous les meilleurs hospices puisque le meneur de jeu inscrit une splendide panenka. Les Italiens égaliseront plus tard dans la rencontre par le maudit Marco Materazzi. C'est ce même joueur qui fera dégoupiller Zizou qui lui assènera un coup de tête fatal en prolongations. Réduits à 10, les Bleus s'inclineront aux tirs aux buts. « Éternels regrets .»

France - Argentine 2018

Menés 2-1 dans un match qui part dans tous les sens, les Bleus sont mal embarqués. Touché par la grâce, Benjamin Pavard reprend magnifiquement un centre de Lucas Hernandez et loge sa demi-volée dans la lucarne du gardien argentin. Simples spectateurs de cette folie, les coéquipiers de Leo Messi ne s'en relèveront pas. Kylian Mbappé signera l'une de ses meilleures performances en bleu et sera l'un des grands artisans de ce succès légendaire. « Second poteau Pavaaard ! »

France - Croatie 2018