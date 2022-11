Équipe de France : L'énorme aveu de Giroud sur Messi et l'Argentine

Amadou Diawara

Première du groupe D, l'équipe de France pourrait avoir la lourde tâche d'affronter l'Argentine - actuel deuxième de la poule C - en huitième de finale de la Coupe du Monde. Interrogés sur ce possible choc face à la bande à Lionel Messi, Didier Deschamps et Olivier Giroud ont pris position.

Grâce à sa victoire contre le Danemark ce samedi soir, la France a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Actuellement premiers du groupe D, les Bleus pourraient se retrouver face à l'Argentine - deuxième de la poule C - pour leur premier match à élimination directe au Qatar.

Real Madrid : Forfait à la Coupe du Monde, Benzema est fixé pour son retour https://t.co/BqFJ7WS2Ro pic.twitter.com/DGIgYC3efH — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

«Il faudra tous les battre, mais...»

Interrogé par Téléfoot ce dimanche matin, Didier Deschamps a fait passer un message clair sur le sujet. « Un huitième de final potentiel contre l'Argentine ? C’est pas le moment. (…) On prendra celui qui sera 2ème. Mais si l’Argentine gagne son 3ème match, elle sera 1ère » , a affirmé le sélectionneur de l'équipe de France.

«Si on peut éviter l’Argentine en huitièmes de finale...»