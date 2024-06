Équipe de France : Le vestiaire monte au créneau sur le cas Deschamps !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps n’échappe pas aux critiques dans cet Euro 2024, pour ses choix et la gestion du groupe tricolore. Alors que le sélectionneur n’hésite pas à recadrer certains cadres, des remplaçants seraient quant à eux frustrés par leur manque de temps de jeu. Présents en conférence de presse ce jeudi, William Saliba et Dayot Upamecano assurent quant à eux que tout va bien.

Habitué à parfaitement gérer son groupe, Didier Deschamps semble vivre un Euro 2024 un peu plus compliqué. Alors que l’équipe de France peine à convaincre depuis son entrée en lice, avec une victoire poussive contre l’Autriche (1-0) et deux matchs nuls face aux Pays-Bas (0-0) et la Pologne (1-1), le sélectionneur n’échappe pas aux critiques des observateurs pour certains de ses choix, et le malaise se prolongerait au sein du groupe, alors que des remplaçants grinceraient des dents face au manque de turnover. Présent face à la presse ce jeudi, Dayot Upamecano a écarté tout malaise chez les Bleus .

« Deschamps est quelqu’un de très important pour moi et l’équipe »

« Didier Deschamps ? (Il rigole). Il se sent très bien, je ne vois pas ce que cette réponse va vous apporter. Il est comme d’habitude , a répondu le défenseur des Bleus. C’est quelqu’un de très important pour moi et l’équipe. Maintenant il faut écouter ses consignes et tout faire pour aller chercher la victoire . »

« Je peux vous confirmer qu'on est toujours tous potes »