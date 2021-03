Foot - Equipe de France

Équipe de France : Le message fort de Deschamps à Dembélé après le Kazakhstan !

Publié le 28 mars 2021 à 18h20 par La rédaction

Ce dimanche après-midi, l’Equipe de France s’est imposée sur la pelouse du Kazakhstan (2-0). Après la rencontre, Didier Deschamps a loué les qualités d’Ousmane Dembélé, premier buteur de la partie.