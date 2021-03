Foot - Equipe de France

Equipe de France : Les Bleus accrochés par l’Ukraine !

Publié le 24 mars 2021 à 22h40 par La rédaction

Lancée dans sa campagne d’éliminatoires de la Coupe du monde 2022, la France a débuté par un match nul (1-1) contre l’Ukraine.

Ce mercredi, l’équipe de France a débuté son parcours pour disputer la Coupe du monde par une première rencontre face à l’Ukraine. Et pour les hommes de Didier Deschamps, cela avait parfaitement commencé avec un sublime d’Antoine Griezmann (19ème). Si les Bleus avaient dominé la partie en première mi-temps, au retour des vestiaires, ils ont été beaucoup moins dangereux. Et ils en ont payé le prix fort en concédant un but sur une frappe déviée dans ses cages par Presnel Kimpembe (57ème). Le score n’a ensuite plus bougé et la France et l’Ukraine se sont donc quittés sur un score nul (1-1) pour l’ouverture de ces éliminatoires du Mondial.