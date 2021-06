Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le clash continue entre Didier Deschamps et José Mourinho !

Publié le 30 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Ces derniers jours, Didier Deschamps et José Mourinho s’étaient échangés quelques tacles et voilà que le Portugais en a remis une couche sur le sélectionneur de l’équipe de France.

Durant cet Euro, José Mourinho officie en tant que consultant. Ayant ainsi un oeil attentif sur les matchs de la compétition, le Special One avait notamment mis la pression sur l’équipe de France, assurant : « La France pourrait faire une équipe A, une équipe B et une équipe C, parce qu'en ce moment elle a un nombre incroyable de joueurs de haut niveau. (…) Ils doivent gagner. Sinon, ce sera un Euro raté ». Ce à quoi Didier Deschamps avait répondu par une petite pique : « Je pensais la même chose de son équipe de Tottenham, ça ne s’est pas passé comme prévu ! ».

« Cela servira d’expérience »