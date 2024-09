Équipe de France : Le clan Griezmann explique le coup de tonnerre

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce lundi, Antoine Griezmann a pris tout le monde de court en annonçant mettre un terme à sa carrière internationale. S’il avait pour objectif de disputer une quatrième Coupe du monde, l’attaquant âgé de 33 ans a finalement décidé de dire stop, lui qui se sent usé physiquement et veut désormais profiter de ses proches.

« C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. » Sur les réseaux sociaux, Antoine Griezmann a annoncé ce lundi la fin de son aventure en équipe de France, qui avait débuté en 2014. 10 ans après et 137 sélections au compteur, l’attaquant âgé de 33 ans ne portera donc plus le maillot des Bleus et n’atteindra pas le record d’Hugo Lloris, joueur le plus capé de l’histoire de la sélection française.

Griezmann lâche une bombe, «c’est le meilleur pour lui et les Bleus» https://t.co/aQpLBRRHK8 pic.twitter.com/4rmZHH9QDp — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

Le record de Lloris, pas un objectif pour Griezmann

Ce qui n’était quoi qu’il arrive pas un objectif pour Antoine Griezmann. « Tout un faisceau d’événements lui a fait maturer sa décision. À aucun moment la perspective d’égaler voire de battre le record de sélection de Lloris n’est entrée en ligne de compte (145). Antoine pense collectif. Il a toujours été désireux d’aider l’équipe et n’est pas dans l’ego », explique-t-on dans son entourage, dans des propos relayés par Le Parisien.

« Il juge simplement avoir fait son temps chez les Bleus »

Si Antoine Griezmann a décidé d’arrêter sa carrière internationale, c’est aussi en raison d’une « forme d’usure physique et psychologique », à l’image de Raphaël Varane, qui quant à lui avait dit stop avec l'équipe de France en février 2023, avant de mettre un terme à sa carrière récemment. S’il avait initialement le souhait de disputer une quatrième Coupe du monde, Antoine Griezmann veut désormais avoir plus de temps pour profiter de sa famille : « Il a envie aussi de profiter davantage de sa famille et le Mondial, ce n’est pas dans six mois, mais dans deux ans. Il juge simplement avoir fait son temps chez les Bleus », a confié un de ses proches.